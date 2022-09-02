Умные очки Xiaomi стали доступны для предзаказа

Представленные месяц назад умные очки Xiaomi Mijia Glasses Camera стали доступны для предзаказа в Китае. Стоимость новинки на платформе Xiaomi Youpin составляет 2599 юаней (22,7 тысячи рублей).

Смарт-очки получили восьмиядерный процессор, 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти, поддерживают Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Они оснащены двумя камерами: широкоугольной на 50 Мп и 8-мегапиксельным модулем с 15-кратным зумом.

На правом окуляре расположен Micro OLED-дисплей от Sony. Он позволяет просматривать сообщения и контент прямо на ходу и «накладывает» изображение на поле зрения пользователя.

Очки можно использовать для идентификации животных и растений — имеется предустановленная опция или, например, синхронного перевода. Стартовый набор функций ограничен, но пользователей ждет масштабное обновление программного обеспечения 10 сентября.

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Умные очки Xiaomi Mijia Glasses Camera доступны на специальной распродаже на платформе Xiaomi Youpin за 2599 юаней (22,7 тысячи рублей). Она продлится до 6 сентября.