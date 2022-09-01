Китайцы скопировали iPhone 14 Pro Max до его выхода

Копия будущего iPhone 14 Pro Max вышла в Китае. Новинка работает на Android и имеет максимально схожий с еще невышедшим оригиналом дизайн и тему оформления.

На канале Amazing Unboxing появился обзор на реплику iPhone 14 Pro Max. Смартфон работает на базе Android, установлена тема оформления, имитирующая iOS. Внешний вид, защитная пленка на экране и даже коробка со штрих-кодом имитируют продукцию Apple.

Характеристики смартфона не разглашаются, но от реплик традиционно не стоит ожидать производительности оригинала. Китайские производители ежегодно копируют новые версии iPhone, но они представляют собой довольно слабые устройства.

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Официальная презентация iPhone 14 и других новинок Apple состоится 7 сентября. На ней могут показать следующее поколение умных часов Apple Watch и компьютера Mac.

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