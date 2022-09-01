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Представлен кулинарный робот Xiaomi

Источник:
Ithome
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi представила кулинарного робота Mijia, который имеет 35 сценариев использования — в том числе жарку, тушение, приготовление на пару, замешивание лапши, измельчение мяса, приготовление сока и режим кофемолки.

Робот использует современный двигатель, который поддерживает частоту вращения от 40 до 12 тысяч оборотов в минуту, а также имеет собственный алгоритм CookingloT, который может интеллектуально рассчитывать скорость перемешивания, температуру и время приготовления.

Кулинарный робот Xiaomi получил 8-дюймовый сенсорный цветной экран, на котором отображается полезная информация. В наличии более 200 готовых рецептов, есть поддержка голосового управления.

Робот может одновременно готовить три блюда и один суп. На стадии предварительного заказа технологичное устройство обойдется в 870 долларов, позднее стоимость робота увеличится до 1015 долларов.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Предлагаю снизить цены на европейские авто тыщ до 200 р за штуку, а товары быта рублей по 30 за чайник...

kygear

они уже нам цены устанавливают.Майн Кампфа обчитались дегенераты..

d6w58vnowu

А чего не расплакалась-то в конце?🤔раз уж вписались в конфликт - пусть пожинают плоды своего европейского...

d6w58vnowu

а при каком процентном соотношении она перестаёт быть российской и начинает продаваться по рыночной цене?🤔