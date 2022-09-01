Представлен кулинарный робот Xiaomi

Компания Xiaomi представила кулинарного робота Mijia, который имеет 35 сценариев использования — в том числе жарку, тушение, приготовление на пару, замешивание лапши, измельчение мяса, приготовление сока и режим кофемолки.

Робот использует современный двигатель, который поддерживает частоту вращения от 40 до 12 тысяч оборотов в минуту, а также имеет собственный алгоритм CookingloT, который может интеллектуально рассчитывать скорость перемешивания, температуру и время приготовления.

Кулинарный робот Xiaomi получил 8-дюймовый сенсорный цветной экран, на котором отображается полезная информация. В наличии более 200 готовых рецептов, есть поддержка голосового управления.

Робот может одновременно готовить три блюда и один суп. На стадии предварительного заказа технологичное устройство обойдется в 870 долларов, позднее стоимость робота увеличится до 1015 долларов.