JBL представила наушники с экраном на зарядном кейсе

JBL представила TWS-гарнитуру Tour Pro 2. Помимо качественного звука, устройство получило зарядный кейс с миниатюрным сенсорным дисплеем.

С помощью экрана можно настраивать параметры звука, принимать и отклонять вызовы и просматривать уровень заряда наушников и кейса. Одного заряда хватит на 10 часов работы, а футляр позволит продлить работу в четыре раза.

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JBL Tour Pro 2 получили 10-миллиметровые динамики и шесть микрофонов. Наушники имеют систему активного шумоподавления, способную заглушить офисный шум и сильный ветер.

Выход JBL Tour Pro 2 запланирован на начало 2023 года. Стартовая стоимость наушников составит 249 долларов — 15,1 тысячи рублей.

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