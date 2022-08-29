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Данные клиентов СДЭК попали в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Данные пользователей компании СДЭК, которая занимается курьерской доставкой, попали в Сеть. Сведения были опубликованы телеграм-каналом «Утечки информации».

Всего в базе порядка 120 тысяч строк — они относятся к клиентам маркетплейса CDEK.Market и платформы для заказа товаров за рубежом CDEK.Shopping. Информация включает имена, адреса электронной почты, хешированные пароли, телефоны.

СДЭК подтвердил слив базы, по данному факту ведется проверка. «Уже известно, что в базу не попали номера документов, удостоверяющих личность, и данные банковских карт клиентов», — говорится в сообщении курьерской службы.

Это не первая утечка, связанная с компанией — в феврале в интернет попали ФИО клиентов сервиса, номера телефонов, а также адреса клиентов СДЭК. После этого пользователи подали коллективный иск к платформе.

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Топ комментариев

GammiPluh

Конечно, США уже столько неядерного оружия накопило что ее от захвата всего мира останавливает только...

Asd10

Ну и ты не пропадай надолго...)))

GammiPluh

от тебя вечно один бред в комментах

Asd10

Её Рада отменит, как дефолт.)))