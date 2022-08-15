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Четверть наиболее популярных авто подешевела

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Haval

Стоимость пяти из 20 наиболее популярных моделей автомобилей в России в июле снизилась, следует из исследования «Открытия Авто».

Лидером рейтинга по снижению цены стал Haval Jolion. Автомобиль сегодня стоит в среднем 2,25 миллиона рублей, что на 6% ниже, чем в июне. Хотя по итогам первого полугодия автомобиль подорожал на 44%, приводит ТАСС аналитику банка.

На втором месте по динамике снижения стоимости — Skoda Rapid. Его средняя цена составила 1,2 миллиона рублей, что на 4% ниже, чем в июле. Причина падения стоимости, считают в «Открытии Авто», может быть в том, что у дилеров этих автомобилей осталось немного — несколько сотен на всю Россию.

Потерял в цене еще один представитель фирмы Haval — вседорожник модели F7. Автомобиль стал доступнее на 80 тысяч рублей, или на 3% в июле. Но после резкого роста стоимости почти в 50% в июне средняя цена автомобиля все еще остается высокой и составляет примерно 2,92 миллиона рублей.

Пятерку подешевевших авто замыкают российские Niva Legend (его цена снизилась на 1,46% до почти 950 тысяч рублей) и Lada Granta ( подешевела на 0,45% до 869 тысяч рублей). В этом случае снижение цены обеспечили комплектации Classic, в которых отсутствует ряд опций.

Также в 20 наиболее популярных автомобилей вошли Kia, Hyundai, Renault, Geely, Cherry. Их стоимость в июле не изменилась, однако все они, говорится в исследовании, значительно подорожали в июне — от 19 до 65%, в зависимости от модели.

Исключением из списка стал корейский кроссовер Kia Sportage: модель замыкает топ-20 самых популярных автомобилей, и она подорожала на 10% в июле. Аналитики связывают это с обновлением модели.

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masiki

А как же санкции на пользу ))) путин ты куда нас завел ))) не на четыре года а лет на 50 !!!

-Керя-

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pepelmetal

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ERMOL33

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