НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Xiaomi выпустила доступный 4K‑телевизор

Источник:
Sibnet.ru
389 0
Телевизор redmi a65 2022
Фото: © Xiaomi

Xiaomi представила новый доступный телевизор Redmi A65 2022. Диагональ экрана 65 дюймов, разрешение 4К (34802160) с частотой обновления 60 Гц.

Качество изображения при таких характеристиках скромное. Redmi A65 2022 обладает статической контрастностью на уровне 1200:1 и охватом цветовой гаммы DCI-P3 только в 78%, что дает картинку, характерную для бюджетных телевизоров.

Телевизор Redmi A65 2022 получил объемный звук, два интерфейса HDMI, два USB, антенный порт, S/PDIF и LAN для подключения к интернету. Заявлена поддержка Bluetooth и Wi-Fi.

Выпущен бюджетный Redmi с 5G и хорошей камерой

Новинка имеет 1,5 Гб оперативной и 8 Гб постоянной памяти, работает на базе Android TV с MIUI и интегрируется в систему умного дома. Рекомендованная цена Redmi A65 2022 составляет 310 долларов (18,7 тысячи рублей).

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Xiaomi показала умные часы Watch S1 Pro
Xiaomi выпустила доступный проектор
Рассекречена производительность Xiaomi Redmi K50S Pro
Xiaomi научилась управлять устройствами «силой мысли»
смотреть все
Хайтек #Фишки Xiaomi
Как сделать
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
09.07.22, 22:17
6465
2
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
4754
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
4351
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
7569
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
5853
0
Как выбрать
Какие смартфоны стоит купить в августе
09.08.22, 12:51
1771
4
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
6866
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
7840
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
13310
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
13370
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Shaman открестился от патриотизма в песне «Встанем»
МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада
Первый канал уберет из эфира Диму Билана
США начали искать замену Зеленскому
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

Killer1974

Поверьте. гейропа уже мертва как точка на карте! Она(гейропа)стала разменной монетой у сша! И если(не...

Antoxa.

С каких пор НАТО оборонительный блок? За всю историю он ни разу не оборонялся, но всегда нападал.