Xiaomi выпустила доступный 4K‑телевизор

Xiaomi представила новый доступный телевизор Redmi A65 2022. Диагональ экрана 65 дюймов, разрешение 4К (34802160) с частотой обновления 60 Гц.

Качество изображения при таких характеристиках скромное. Redmi A65 2022 обладает статической контрастностью на уровне 1200:1 и охватом цветовой гаммы DCI-P3 только в 78%, что дает картинку, характерную для бюджетных телевизоров.

Телевизор Redmi A65 2022 получил объемный звук, два интерфейса HDMI, два USB, антенный порт, S/PDIF и LAN для подключения к интернету. Заявлена поддержка Bluetooth и Wi-Fi.

Выпущен бюджетный Redmi с 5G и хорошей камерой

Новинка имеет 1,5 Гб оперативной и 8 Гб постоянной памяти, работает на базе Android TV с MIUI и интегрируется в систему умного дома. Рекомендованная цена Redmi A65 2022 составляет 310 долларов (18,7 тысячи рублей).