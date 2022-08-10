Выпущен бюджетный Redmi с 5G и хорошей камерой

Redmi выпустила бюджетный смартфон Redmi 10 5G. Новинка получила 50-мегапиксельную камеру, поддержку сетей пятого поколения и мощный аккумулятор. Средний по характеристикам смартфон способен удовлетворить большинство требований современных пользователей.

Redmi 10 5G имеет качественный 6,58-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (20481080 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Блок камер состоит из двух датчиков: основного на 50 Мп и глубины на 2 Мп.

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Новинка получила средний по современным меркам процессор Dimensity 700, в зависимости от комплектации может иметь 4-6 Гб ОЗУ и 64-128 Гб постоянной памяти. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт, в комплекте адаптер на 22,5 Вт.

Смартфон Redmi 10 5G поступил в продажу пока только в Таиланде и в Индонезии. Версия 4/64 Гб стоит от 180 долларов (10,9 тысячи рублей), а 6/128 от 194 долларов (11,7 тысячи рублей).