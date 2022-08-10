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Выпущен бюджетный Redmi с 5G и хорошей камерой

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон Redmi 10 5G
Фото: © Redmi

Redmi выпустила бюджетный смартфон Redmi 10 5G. Новинка получила 50-мегапиксельную камеру, поддержку сетей пятого поколения и мощный аккумулятор. Средний по характеристикам смартфон способен удовлетворить большинство требований современных пользователей.

Redmi 10 5G имеет качественный 6,58-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (20481080 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Блок камер состоит из двух датчиков: основного на 50 Мп и глубины на 2 Мп.

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Новинка получила средний по современным меркам процессор Dimensity 700, в зависимости от комплектации может иметь 4-6 Гб ОЗУ и 64-128 Гб постоянной памяти. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт, в комплекте адаптер на 22,5 Вт.

Смартфон Redmi 10 5G поступил в продажу пока только в Таиланде и в Индонезии. Версия 4/64 Гб стоит от 180 долларов (10,9 тысячи рублей), а 6/128 от 194 долларов (11,7 тысячи рублей).

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

turan601

да пускай даже европейцы жрать друг друга начнут, мне по барабану, меня беспокоит что у нас творится