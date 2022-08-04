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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Китайская ABS некорректно сработала на Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Антиблокировочая система тормозов (ABS) производства китайской компании Trinova, которая должна заменить Bosch, работает некорректно, сообщается в паблике Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

АвтоВАЗ наладил выпуск Lada Granta и Lada Niva без ABS, но производство Largus без этой системы невозможно, так как она конструктивно заложена в платформу B0. Замену нашли в Китае.

Но у автомобилей, сошедших с конвейера, на тесте при резком торможении данная система показывает некорректную работу. Сейчас специалисты работают над устранением этой проблемы.

Lada Largus — переименованный и приспособленный под российский рынок автомобиль Dacia Logan MCV. Выпускается с 2012 года.

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