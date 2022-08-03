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Xiaomi научилась управлять устройствами «силой мысли»

Источник:
Ithome.com
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi выбрала самую интересную для реализации идею на онлайн-хакатоне, им стало устройство под названием MiGu Xiaomi Headband. Гаджет позволяет управлять устройствами умного дома с помощью мозговых волн.

MiGu Xiaomi Headband умеет считывать мозговую активность пользователя с помощью трех датчиков. Фактически, устройство проводит электроэнцефалографию мозга своего владельца в режиме реального времени.

Известно, что люди генерируют разные волны ЭЭГ в зависимости от своего эмоционального состояния. Разработчики обучили MiGu Xiaomi Headband распознавать различные мозговые волны, чтобы пользователь мог «силой мысли» управлять другими гаджетами.

При этом пока неясно, запустит ли Xiaomi необычную разработку в коммерческую серию, или устройство останется на уровне работающего прототипа.

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urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

Sovik

Надо же делать вид, что борются с терроризмом. По факту это только для заголовка новостей сделано.

mosquito__2010

Талончики на горизонте сверкают.

KrisJunior

Сколько шума было, а оказался пшик...