Xiaomi научилась управлять устройствами «силой мысли»

Компания Xiaomi выбрала самую интересную для реализации идею на онлайн-хакатоне, им стало устройство под названием MiGu Xiaomi Headband. Гаджет позволяет управлять устройствами умного дома с помощью мозговых волн.

MiGu Xiaomi Headband умеет считывать мозговую активность пользователя с помощью трех датчиков. Фактически, устройство проводит электроэнцефалографию мозга своего владельца в режиме реального времени.

Известно, что люди генерируют разные волны ЭЭГ в зависимости от своего эмоционального состояния. Разработчики обучили MiGu Xiaomi Headband распознавать различные мозговые волны, чтобы пользователь мог «силой мысли» управлять другими гаджетами.

При этом пока неясно, запустит ли Xiaomi необычную разработку в коммерческую серию, или устройство останется на уровне работающего прототипа.