Самый успешный российский гонщик «Формулы-1» дебютирует в NASCAR

Бывший гонщик «Формулы-1» Даниил Квят дебютирует в чемпионате Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) в Индианаполисе, сообщается в Twitter команды Hezeberg, за которую выступит пилот.

«Очень рад дебютировать в NASCAR в эти выходные в Индианаполисе», — написал спортсмен в соцсетях.

Квяту 28 лет. В 2014–17 и 2019–20 годы он выступал в «Формуле-1» за команды Torro Rosso, (сейчас AlphaTauri) и Red Bull. В 2018 году россиянин был пилотом по развитию в Ferrari, а в минувшем сезоне — резервным гонщиком Alpine.

Пилот провел в «Формуле-1» 110 гонок и трижды поднимался на подиум. Лучший результат в карьере он показал на Гран-при Венгрии 2015 года, когда стартовал с седьмой позиции и финишировал вторым, опередив Льюиса Хэмилтона, Фернандо Алонсо и Макса Ферстаппена.

Квят — самый успешный российский пилот в истории «Формулы-1».