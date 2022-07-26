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Британия готовится к противостоянию с TikTok

Источник:
Sibnet.ru
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TikTok на смартфоне
Фото: © Hello I'm Nik / Unsplash License

Кандидаты в премьеры Британии резко высказались в адрес политики Китая и планируют ограничить действие китайских компаний на территории страны. Особого внимания удостоился TikTok как одна из крупнейших мировых соцсетей.

Лиз Трасс на предвыборных дебатах с другим кандидатом в премьеры страны высказала намерения бороться с TikTok. Претензий к контенту у потенциального руководителя страны нет, а виной всему политический режим Китая, где находится ByteDance — владелец соцсети.

«Мы абсолютно точно должны принять меры, направленные против таких компаний. Мы должны ограничить объемы экспорта технологий... авторитарным режимам. И я веду разговоры по этому поводу со странами G7», — сообщила Трасс.

Трасс сослалась на слова директора МИ-5 Кена МакКаллума и директора ФБР Кристофера Рея, заявлявших ранее, что Китай это самая крупная долгосрочная угроза Соединенному Королевству.

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Ее оппонент Риши Сунак отметил, что Китай оказывает давление на Тайвань, ворует британские технологии и покупает нефть у России, чем помогает специальной военной операции на Украине.

TikTok не впервые признают национальной угрозой. В 2020 году власти США вынудили соцсеть продать им 20% инфраструктуры и сформировать совместное предприятие TikTok Global. В Америке это назвали защитой национальной безопасности, а в Китае разбойным нападением.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©