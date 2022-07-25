Первые NFT‑дипломы выдали в России

Специалисты по блокчейну, выпускники магистратуры Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) Московского физико-технического института (МФТИ) получили дипломы в форме NFT.

Программа «Блокчейн» ФПМИ включает обучение новейшим технологиям блокчейна. Выдача NFT-диплома по этой специальности стала логичным шагом, считает руководитель магистратуры Владимир Горгадзе.

«Цифровой диплом отлично демонстрирует основные свойства блокчейна: прозрачность, неизменяемость, гарантию сохранности и отслеживаемость. Диплом в таком формате невозможно подделать или видоизменить», прокомментировал Горгадзе на сайте МФТИ.

Диплом выдан в формате видеообъекта с электронными подписями аттестационной комиссии. Вместе с токеном студенты получают право владения цифровым объектом. NFT-дипломы разработаны на платформе OpenSea с использованием Etherium.

Такой формат не только более удобен, но и решает проблему подделки дипломов, которая существует во всем мире. Использование новых NFT-дипломов упрощает процедуру проверки их подлинности и делает невозможным подделку документов об образовании.

Первым дипломы на основе блокчейна ввел Массачусетский технологический институт в 2017 году. В 2021 году индийский университет Махараштра начал внедрение документов об образовании на основе Etherium, а в феврале 2022 года Южная Корея приступила к выдаче токенов студентам двух университетов — Хосео и Сонгюнгван.

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