НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Аполитичный аналог SWIFT разработан в России

Источник:
Sibnet.ru
170 0
Куча денег
Фото: © Sibnet.ru

Аналог SWIFT появился в России и готов к тестированию. Новая платежная система разработана на блокчейне, позволяет подключать неограниченное количество банков, а благодаря децентрализованной логике защищает участников от возможных ограничений или отключений по признаку страны или другим параметрам.

Пилотную модель межбанковской системы обмена данными «Платформа НТИ» разработал Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии распределенных реестров» на базе СПбГУ.

«Платформа НТИ» не имеет единого центра контроля межбанковских сообщений, благодаря трехуровневой структуре она может расширяться без вреда для качества сети и позволяет создать безопасные и надежные условия для всех участников, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресслужбу платформы.

Технический директор Центра компетенций НТИ СПбГУ Александр Киреев отметил, что пилотная версия «Платформы НТИ» способна передавать до 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле и есть возможность увеличить этот показатель.

Все пользователи, подключенные к сервису, обладают одинаковыми правами и возможностями, благодаря чему никто не сможет отключить клиента от системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями. Таким образом, обеспечивается аполитичность и независимость системы. 

SWIFT – это всемирная система межбанковских каналов связи, позволяющая проводить международные платежи различных категорий в различных валютах. Российские банки в санкционном порядке отключены SWIFT после начала спецоперации на Украине.

Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье

«Платформа НТИ» не первый отечественный аналог SWIFT. В России и еще 12 странах работает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, к ней подключено 70 иностранных организаций.

SIBNET.RU В TELEGRAM


Еще по теме
Российские пользователи Netflix ушли к пиратам
Параллельный импорт игр стартовал в России
Правительство отказало операторам связи в господдержке
«Билайн» отключит 3G‑интернет в России
смотреть все
Хайтек #Интернет #Деньги #IT-бизнес
Как сделать
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
09.07.22, 22:17
2746
1
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
2208
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
2369
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
5033
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
3818
0
Как выбрать
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
28.06.22, 13:57
2964
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
4863
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
10942
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
10907
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
15362
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Появился свежий список «запрещенных» в России артистов
Лавров отреагировал на «бойкот» на саммите G20
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

А он не хочет уменьшения населения Польши до 2 млн?)

volmen

Пшеки всё надеяться на реванш, как сказа дедушка Ленин ещё сто лет назад "... политические проститутки".

Home Sapiens

чет призывом к геноциду попахивает

nifnif

повылезали старые бзд... после 60 на пенсию и сидеть тихо сопеть в тряпочку