Аполитичный аналог SWIFT разработан в России

Аналог SWIFT появился в России и готов к тестированию. Новая платежная система разработана на блокчейне, позволяет подключать неограниченное количество банков, а благодаря децентрализованной логике защищает участников от возможных ограничений или отключений по признаку страны или другим параметрам.

Пилотную модель межбанковской системы обмена данными «Платформа НТИ» разработал Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии распределенных реестров» на базе СПбГУ.

«Платформа НТИ» не имеет единого центра контроля межбанковских сообщений, благодаря трехуровневой структуре она может расширяться без вреда для качества сети и позволяет создать безопасные и надежные условия для всех участников, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресслужбу платформы.

Технический директор Центра компетенций НТИ СПбГУ Александр Киреев отметил, что пилотная версия «Платформы НТИ» способна передавать до 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле и есть возможность увеличить этот показатель.

Все пользователи, подключенные к сервису, обладают одинаковыми правами и возможностями, благодаря чему никто не сможет отключить клиента от системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями. Таким образом, обеспечивается аполитичность и независимость системы.

SWIFT – это всемирная система межбанковских каналов связи, позволяющая проводить международные платежи различных категорий в различных валютах. Российские банки в санкционном порядке отключены SWIFT после начала спецоперации на Украине.

Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье

«Платформа НТИ» не первый отечественный аналог SWIFT. В России и еще 12 странах работает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, к ней подключено 70 иностранных организаций.