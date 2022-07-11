Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье

Россия на фоне санкций вводит рублевый расчет на экспортные пошлины на подсолнечное масло, зерно и шрот, чтобы защитить внутренний рынок.

Вместо 200 долларов теперь базовая цена для тонны пшеницы будет составлять 15 тысяч рублей, для тонны кукурузы, ячменя и шрота — 13 тысяч 875 рублей вместо 185 долларов, а для подсолнечного масла — 82,5 тысяча рублей, пишет РИА Новости.

Для расчетов будет использоваться формула, в которой применяется среднеарифметический курс доллара, который устанавливается Центробанком РФ за пять рабочих дней, предшествующих дате платежа.

Также постановление правительства продлевает срок действия введенных год назад пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника до 31 августа 2023 года. Это позволит поддержать экспорт продукции АПК.

Эксперты отмечают, что большинство экспортных контрактов заключены в валюте, но из-за санкций платежи стали проблематичными. Теперь внутренний рынок получит стабильные цены, производители смогут заблаговременно рассчитывать доходы и расходы.