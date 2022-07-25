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Россияне оказались без клавиатур с русской раскладкой

Источник:
Sibnet.ru
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Клавиатура с русской раскладкой
Фото: © Sibnet.ru

Развитие параллельного импорта в России привело к увеличению клавиатур и ноутбуков без кириллической раскладки. По оценкам специалистов, к концу года количество нерусифицированных устройств составит 10% от общего рынка.

Ноутбуки и клавиатуры, не предназначенные для российского рынка и ЕАЭС, но ввозимые по параллельному импорту, не имеют русской раскладки, альтернативные каналы поставок не предусматривают кириллическую гравировку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Минпромторге.

«Если ноутбуки или клавиатуры предназначены для российского рынка или ЕАЭС, продукция имеет российскую раскладку. В остальных случаях есть возможность нанесения гравировки в том числе в РФ»,— сообщил представитель Минпромторга.

Руководитель направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел-Дистрибуции» (поставщик Acer, Asus, Lenovo, Samsung и других брендов) Андрей Латышев считает, что развитие параллельного импорта приведет к тому, что доля устройств без русской раскладки составит 10% уже к концу 2022 года.

Источники «Коммерсанта» на рынке сообщили, что магазины рассматривают несколько вариантов решения проблемы: бесплатная гравировка после приобретения, «русификация» до продажи или распространение наклеек с русскими буквами в комплекте с устройствами.

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Тем временем, проблема оказалась связана не только с неудобством для юзеров. Дефицит русских клавиатур может привести к неисполнению некоторых госконтрактов. Например, во договору поставщики не могут поставлять компьютеры без клавиатуры или только с английским вариантом клавиш. Это вынудит компании докупать «русифицированные» устройства или наносить гравировку самостоятельно.

Гравировка или наклейка с нужными буквами обойдутся в пределах 2 тысяч рублей, однако это может стать причиной в отказе от гарантийного обслуживания в случае возникновения неполадок в будущем.

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Топ комментариев

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

Lenivec

Бойницы там надо ,шаровую для пулемета .

Plaguer

Класс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)

pepelmetal

Для тебя наукраине спец отряд создали, там у них ещё нашивка единорог