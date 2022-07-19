Россия легализует «белых» хакеров

Российские власти собираются легализовать «белых» хакеров, которые специализируются на тестировании безопасности компьютерных систем. Соответствующие изменения в законодательство подготовило Минцифры.

Согласно документу, ведомство планирует закрепить в законодательстве понятие bug bounty (выплата вознаграждения за обнаружение уязвимостей) и запустить для них бонусную программу, передают «Ведомости».

Сейчас такая деятельность может обернуться для хакеров уголовным преследованием по статье 272 УК РФ за «неправомерный доступ к компьютерной информации». После законодательных изменения «белых» хакеров можно будет легально привлекать к анализу уязвимостей в цифровых системах.

«Белые» хакеры используют свои навыки для улучшения безопасности в интернете. Они тестируют уязвимости, помогая разработчикам закрывать бреши в своих продуктах — безвозмездно или за деньги. Символом движения является белая шляпа, отсюда пошло их название.