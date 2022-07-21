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Петр Ян проведет бой в октябре против Шона О'Мэлли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ufc_news

Россиянин Петр Ян 22 октября проведет бой против Шона О'Мэлли в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщил американский боец в интервью ESPN.

Поединок пройдет в рамках турнира UFС 280 в Абу-Даби. «Я дерусь 22 октября в Абу-Даби с Петром Яном. Я невероятно рад этому бою. Не верю, что это реально произойдет», — сказал О'Мэлли.

Яну 29 лет, на его счету в смешанных единоборствах 16 побед и три поражения. Дважды он проиграл американцу Алджамейну Стерлингу.

Первый раз он уступил ему титул чемпиона в легчайшем весе из-за запрещенного удара, а второе поражение Ян потерпел решением судей. 27-летний О'Мэлли имеет на своем счету 15 побед и одно поражение.

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Спорт #Единоборства
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