Копии наушников AirPods стали чаще покупать в России

Россияне стали больше покупать копии наушников AirPods. Это связано с их падением в цене и желанием сэкономить.

Спрос на беспроводные наушники в России вырос на 10-15% сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ритейлеров электроники. Около 80% из всех продаж приходится на реплики AirPods от Apple. Средняя стоимость товаров снизилась на 30% до 3,5 тысячи рублей.

Высокий спрос на реплики продукции Apple, скорее всего, не связан с особенностями наушников. Коммерческий директор департамента развития собственных торговых марок «Ф-Плюс Мобайл» Андрей Никитин отметил, что покупатели хотят сэкономить и обращают внимание на бюджетный сегмент, где преобладают именно копии AirPods.

Никитин отметил, что доля наушников от неизвестных брендов растет. В прошлом году она составляла 13% от рынка, а в первом полугодии 2022 года достигает почти 22%. Некоторые производители уже начинают регистрироваться и появляться в магазинах и маркетплейсах, например, Alteracs.

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AirPods — беспроводные Bluetooth-наушники от корпорации Apple. Выделяются среди конкурентов хорошим качеством звука и обилием датчиков и элементов управления, предоставляющих пользователям более широкие возможности по сравнению с большинством представителей рынка.