НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

AirPods Pro сделали ребенка инвалидом

Источник:
Sibnet.ru
433 3
Наушники AirPods Pro
Фото: Ignacio R / Unsplash License

Мальчик получил травму барабанной перепонки и остался инвалидом из-за наушников AirPods Pro. Семья намерена отсудить у Apple крупную сумму. 

Случай произошел в городе Сан-Антонио (штат Техас, США). В исковом заявлении сообщается, что ребенок смотрел Netflix на iPhone, нося AirPods Pro в правом ухе.

Наушник был настроен на низкий уровень громкости, но в нем резко прозвучало громкое уведомление от системы оповещения о похищении детей Amber Alert, послужившее причиной серьезной травмы барабанной перепонки.

Ребенок получил пожизненную инвалидность и вынужден носить слуховой аппарат из-за того, что Apple выпустила небезопасные наушники и не предупредила о возможности столь громких уведомлений, прокомментировал адвокат семьи Теж Паражпе Street Insider.

«Если бы Apple разработала AirPods для самонастройки до безопасного уровня или предоставила предупреждения об увеличении громкости, связанном с оповещениями, этот мальчик жил бы нормальной жизнью», — сообщил Паранжпе.

Официального комментария от Apple не поступило. Семья добивается возмещения физического вреда, боли и страданий мальчика, инвалидности, эмоциональных травм и будущих медицинских расходов.

Xiaomi выпустила беспроводную электробритву

Еще по теме
Устройства Apple расширят специальные возможности
«Яндекс» открыл предзаказ на «Станцию» второго поколения
Представлены бюджетные TWS‑наушники российского производства
Рассекречен прототип iPod, опережавший свое время
смотреть все
Хайтек #Гаджеты #Происшествия
Как сделать
Как создать виртуальный жесткий диск в Windows
15.05.22, 14:17
3131
2
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
Зная простые сочетания клавиш, можно использовать базовые функции веб-обозревателя без необходимости открывать настройки и искать нужный пункт
20.04.22, 11:14
6209
0
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
Как установить актуальное приложение «Сбербанк Онлайн» на смартфон и сохранит ли программа работоспособность?
13.04.22, 22:23
7529
5
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
6102
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
7189
3
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
6905
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
7274
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
12013
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
10537
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
14531
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Невропатолог назвал способ снять головную боль без лекарств
Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении
Эволюция ускоряется: как изменится человек будущего
Запад объявил России гибридную войну
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

artemizz

И что она сделает? Тоже вступит в НАТО?

Asd10

Зависть, наверное. Ей пилот отказал в дополнительных часах налёта. 🤔

Denis CENTR

Смешно) В. Матвиенко, да кто она такая!?)Результаты «успешной» политики на лицо.Теперь только и осталось,...

Desput

Значит со сцены евровид.....орать за нациков можно, а паренек с наклейкой и нельзя?!!!!! И они еще заявляют,...