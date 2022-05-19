AirPods Pro сделали ребенка инвалидом

Мальчик получил травму барабанной перепонки и остался инвалидом из-за наушников AirPods Pro. Семья намерена отсудить у Apple крупную сумму.

Случай произошел в городе Сан-Антонио (штат Техас, США). В исковом заявлении сообщается, что ребенок смотрел Netflix на iPhone, нося AirPods Pro в правом ухе.

Наушник был настроен на низкий уровень громкости, но в нем резко прозвучало громкое уведомление от системы оповещения о похищении детей Amber Alert, послужившее причиной серьезной травмы барабанной перепонки.

Ребенок получил пожизненную инвалидность и вынужден носить слуховой аппарат из-за того, что Apple выпустила небезопасные наушники и не предупредила о возможности столь громких уведомлений, прокомментировал адвокат семьи Теж Паражпе Street Insider.

«Если бы Apple разработала AirPods для самонастройки до безопасного уровня или предоставила предупреждения об увеличении громкости, связанном с оповещениями, этот мальчик жил бы нормальной жизнью», — сообщил Паранжпе.

Официального комментария от Apple не поступило. Семья добивается возмещения физического вреда, боли и страданий мальчика, инвалидности, эмоциональных травм и будущих медицинских расходов.

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