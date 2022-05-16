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Xiaomi выпустила беспроводную электробритву

Источник:
Sibnet.ru
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Бритва Mijia Shaver S600
Фото: © JD

Xiaomi выпустила компактную беспроводную бритву Mijia Shaver S600. Она выполнена в металлическом корпусе и оснащена двумя плавающими режущими головками с керамическими ножами.

Бритва Mijia Shaver S600 имеет компактные размеры 5,6х2,9х8,5 сантиметра, сообщается на портале JD. Она использует бесщеточный двигатель, работающий со скоростью 7400 оборотов в минуту, но при этом не сильно шумный — 50 децибел, что сопоставимо с громким разговором. 

Ножевая сетка плавающая, что делает бритье удобнее и быстрее. В бритве использованы керамические ножи, они обладают повышенной износостойкостью, дольше тупятся и их проще чистить, чем металлические. 

Бритва Mijia Shaver S600 заряжается от USB-C. На полный заряд уйдет до двух часов, но это дает до 60 дней автономности. Металлический корпус оснащен магнитной крышкой и обеспечивает водонепроницаемость класса IPX7 — устройство выдержит кратковременное погружение на глубину до одного метра.

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Новинка поступила в продажу 15 мая. Цена Mijia Shaver S600 в интернет-магазинах начинается от 349 юаней (3270 рублей). Бритва не подключается к смартфону или системам умного дома.

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