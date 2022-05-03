Как подобрать универсальный пульт к телевизору

Телевизор нередко дополняют домашним кинотеатром, в итоге в доме присутствуют сразу четыре пульта дистанционного управления — для ТВ, blu-ray плеера, саундбара и декодера. Чтобы не запутаться в пультах, достаточно приобрести один на всех — универсальный. Главное — правильно выбрать такое устройство.

Практически все пульты дистанционного управления работают на инфракрасных лучах — с их помощью принимаются и отправляются сигналы. Команды кодируются излучением инфракрасного светодиода с соответствующей частотой модуляции.

Что умеет универсальный пульт

В зависимости от модели пульта набор кнопок может отличаться, но все представленные на рынке устройства умеют включать и выключать приборы, регулировать громкость, переключать каналы, вводить цифры и осуществлять навигацию в меню.

Продвинутые модели также умеют программировать последовательность команд, обучаться новым инфракрасным сигналам, подключаться к ПК, напрямую управлять популярными медиасервисами, а также поддерживают ввод информации на ЖК-дисплей.

Дорогие модели пультов могут одновременно управлять парой десятков устройств в квартире — от музыкальных центров и телевизоров до кондиционеров, автоматических жалюзи и светодиодной подсветки.

На рынке также есть универсальные пульты ДУ с гироскопом — фактически, они объединяют функции кнопочного пульта, игрового джойстика и компьютерной мыши. Движение мыши по экрану телевизора зависит от перемещения такого пульта в пространстве, это очень удобно — например, для поиска любимого фильма на Wink.

Плюсы единого для всех устройств пульта очевидны — такое решение повышает пользовательский комфорт, экономит время и отменяет обременительную обязанность держать под рукой кучу «родных» пультов при просмотре контента.

Какие типы универсальных пультов бывают

Программируемые. В такие пульты вшиты коды сигналов для нескольких групп популярных устройств, полный перечень которых указан в инструкции. Пользователь активирует нужные устройства, нажимая на клавиатуре определенные кодовые комбинации.

Зачастую такие пульты работают с техникой одного бренда — например, Samsung или LG. Однако есть и мультибрендовые пульты, которые поддерживают управление сразу нескольких популярных производителей.

Обучаемые. Обычно это самые продвинутые модели универсальных пультов, способные управлять множеством гаджетов. Пользователь направляет такой пульт на устройство, тот самостоятельно «обучается» и запоминает правила взаимодействия с конкретной техникой.

Есть и более редкая категория — обучаемо-программируемые пульты. Они совмещают в себе возможности обоих типов. Некоторые пульты ДУ поддерживают управление голосовыми командами.

Например, в устройствах Samsung с помощью голоса есть сразу два варианта управления: интерактивное и повелительное. В первом случае это стандартные голосовые команды для изменения настроек или переключения на нужный канал.

Во втором — выполнение действий по заданным командам. В большинстве случаев для активации голосового управления на универсальных пультах ДУ достаточно нажать на кнопку с надписью VOICE. Важно помнить, что все слова необходимо проговаривать громко и разборчиво.

Как выбрать универсальный пульт

Производителей на рынке много, поэтому при выборе пульта необходимо обратить внимание на ключевые моменты. Если техники в доме много, лучше купить обучаемую модель. Для телевизора и плеера одной марки достаточно простой программируемой модели — главное, чтобы присутствовал код нужных устройств.

Например, добротные и многофункциональные пульты выпускает компания Logitech. Решения в линейке Advanced Universal заменяют до пяти обычных пультов ДУ и поддерживают более 500 моделей техники. Более дорогие серии Harmony Elite и Home поддерживают до 15 устройств одновременно и способны обучаться.

Компания LG выпускает простейшие программируемые пульты, а также обучаемые модели в линейке Magic Remote, которые понимают пользовательские жесты и голосовые команды. Еще один из лидеров на рынке — HUAYU, эта компания предлагает очень широкий выбор подходящих устройств.

Под брендом Air Mouse выпускаются универсальные пульты ДУ с гироскопом. Они не нуждаются в установке драйверов и работают с любой техникой, которая поддерживает управление USB-мышкой или клавиатурой, включая телевизоры со Smart TV.