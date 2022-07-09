Камеру Xiaomi 12S Ultra посчитали феноменальной

Известный блогер Маркес Браунли, известный под псевдонимом MKBHD, протестировал камеру флагманского смартфона Xiaomi 12S Ultra. В итоге он «посчитал» феноменальным качество получаемых фотографий.

Xiaomi 12S Ultra стал первым смартфоном с 50-мегапиксельным дюймовым сенсором Sony IMX989. При этом за оптику камеры отвечает известная компания Leica.

Крупный размер пикселя обеспечивает отсутствие шума, большой динамический диапазон и отличную детализацию. Согласно обзору, камера прекрасно проявляет себя как днем, так и ночью, а также в движении.

По словам MKBHD, продвинутая камера Xiaomi 12S Ultra «может сделать действительно очень хорошие фотографии там, где другие флагманы сделают просто неплохие снимки».

Впрочем, блогер также указал на минусы камеры. Так, при съемке объектов с близкого расстояния передний край размывается слишком сильно. Кроме этого, при съемке видео отображение кадра в видоискателе отличается от финального результата.