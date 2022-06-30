«Защитник Windows» уличен в замедлении компьютеров

«Защитник Windows» из-за большого потребления ресурсов процессоров Intel приводит к снижению производительности и конфликтам программ. Ошибка может появляться на всех процессорах Intel Core, выпущенных после 2008 года.

Сотрудник портала TechPowerUp Кевин Глинн, во время разработки утилиты для контроля принудительного уменьшения производительности процессора (троттлинга) обнаружил, что «Защитник Windows» занижает мощность чипов семейства Intel Core на 6%.

Проблема возникает из-за того, что «Защитник» начинает использовать все счетчики аппаратной производительности процессоров, необходимые для расчета потребляемых мощностей. В результате ЦПУ занимается излишними вычислениями и начинает хуже работать.

В случае если в этот момент какой-нибудь программе потребуется запросить диагностические данные у процессора, анализировать мощность или выявить проблемы в работе, это может привести к сбоям и зависаниям ПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Windows 10: разгоняем на максимум

Официального комментария от Microsoft пока нет. Исключить проблему можно отключением обнаружения угроз в режиме реального времени в «Защитнике Windows», но это негативно скажется на безопасности компьютера.

«Защитник Windows» — бесплатный антивирус от Microsoft, встроенный в операционные системы Windows 10 и Windows 11. Он предоставляет базовую защиту от вирусов и шпионских программ и может работать совместно с другими утилитами.