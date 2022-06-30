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«Защитник Windows» уличен в замедлении компьютеров

Источник:
Sibnet.ru
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Процессор Intel
Фото: © Slejven Djurakovic / Unsplash License

«Защитник Windows» из-за большого потребления ресурсов процессоров Intel приводит к снижению производительности и конфликтам программ. Ошибка может появляться на всех процессорах Intel Core, выпущенных после 2008 года.

Сотрудник портала TechPowerUp Кевин Глинн, во время разработки утилиты для контроля принудительного уменьшения производительности процессора (троттлинга) обнаружил, что «Защитник Windows» занижает мощность чипов семейства Intel Core на 6%.

Проблема возникает из-за того, что «Защитник» начинает использовать все счетчики аппаратной производительности процессоров, необходимые для расчета потребляемых мощностей. В результате ЦПУ занимается излишними вычислениями и начинает хуже работать.

В случае если в этот момент какой-нибудь программе потребуется запросить диагностические данные у процессора, анализировать мощность или выявить проблемы в работе, это может привести к сбоям и зависаниям ПК.

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Официального комментария от Microsoft пока нет. Исключить проблему можно отключением обнаружения угроз в режиме реального времени в «Защитнике Windows», но это негативно скажется на безопасности компьютера.

«Защитник Windows» — бесплатный антивирус от Microsoft, встроенный в операционные системы Windows 10 и Windows 11. Он предоставляет базовую защиту от вирусов и шпионских программ и может работать совместно с другими утилитами.

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Sovik

Ага, Искандер, например, нормальный такой комплекс.

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какой интересный вырисовывается альянс, Зеля, Байден, Джонсон и у всех очевидные проблемы с головой

Alhazred

Может Бориске рассказать о Екатерине Второй? При ней был присоединен Крым и Польшу разделили.)))

Иркут 69

Никакого снижения цен не наблюдаю. Бред какой то...