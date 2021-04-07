Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим

Компания Microsoft добавила режим максимальной производительности в операционную систему Windows 10. Такая схема управления питанием позволяет добиться самых высоких показателей скорости, минимизируя даже микроскопические задержки. Но чтобы включить такой режим, потребуется настроить «десятку» вручную.

Для чего используется разгон

По умолчанию режим максимальной производительности предназначается для систем Windows 10 Pro for Workstations, которые имеют расширенные возможности. Но такая схема работает на любом компьютере под управлением Windows 10 версий 20H2, 2004, 1909, 1903, 1803 и 1809.

Режим предусматривает максимальную оптимизацию быстродействия и снижает практически незаметные для пользователя подтормаживания. В результате операционная система начинает работать на предельных скоростях, что очень важно для многих сценариев использования.

Как включить максимальную скорость

Чтобы использовать схему электропитания с максимальной производительностью на Windows 10, потребуется использовать инструмент командной строки PowerShell. Важно помнить, что данная схема работает только в «десятке» версии 1803 и выше.

Чтобы знать версию операционной системы, можно ввести команду winver в стартовое меню и нажать Enter. После этого Windows 10 покажет пользователю всю необходимую информацию.

Для включения максимального режима следует ввести запрос PowerShell в поиске Windows, выбрать верхний результат, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Запуск от имени администратора».

Затем в панели управления ввести команду: powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61

Нажать Enter. После успешного ввода компьютер следует перезагрузить. После перезагрузки пользователю потребуется открыть панель управления и выбрать категорию «Оборудование и звук», а затем «Электропитание». Опция «Максимальная производительность» будет находиться в разделе «Дополнительные схемы», для активации достаточно ее выбрать.

Чтобы удалить режим максимальной производительности, потребуется снова запустить консоль PowerShell от имени администратора и выполнить следующую команду: powercfg -restoredefaultschemes

В результате режим будет деактивирован и станет недоступен в панели управления. При необходимости его снова можно включить для сравнения быстродействия операционной системы в различных ресурсоемких задачах.

Стоит помнить, что схема управления питанием «Максимальная производительность» недоступна, если устройство работает от аккумулятора — в этом случае операционная система автоматически переходит в энергосберегающий режим.