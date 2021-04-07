НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим

Источник:
Sibnet.ru
255 0
Фото: © Sibnet.ru
Компания Microsoft добавила режим максимальной производительности в операционную систему Windows 10. Такая схема управления питанием позволяет добиться самых высоких показателей скорости, минимизируя даже микроскопические задержки. Но чтобы включить такой режим, потребуется настроить «десятку» вручную.

Для чего используется разгон

По умолчанию режим максимальной производительности предназначается для систем Windows 10 Pro for Workstations, которые имеют расширенные возможности. Но такая схема работает на любом компьютере под управлением Windows 10 версий 20H2, 2004, 1909, 1903, 1803 и 1809.

Режим предусматривает максимальную оптимизацию быстродействия и снижает практически незаметные для пользователя подтормаживания. В результате операционная система начинает работать на предельных скоростях, что очень важно для многих сценариев использования.

Как включить максимальную скорость

Чтобы использовать схему электропитания с максимальной производительностью на Windows 10, потребуется использовать инструмент командной строки PowerShell. Важно помнить, что данная схема работает только в «десятке» версии 1803 и выше.

Чтобы знать версию операционной системы, можно ввести команду winver в стартовое меню и нажать Enter. После этого Windows 10 покажет пользователю всю необходимую информацию.

Для включения максимального режима следует ввести запрос PowerShell в поиске Windows, выбрать верхний результат, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Запуск от имени администратора».

Затем в панели управления ввести  команду: powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61

Нажать Enter. После успешного ввода компьютер следует перезагрузить. После перезагрузки пользователю потребуется открыть панель управления и выбрать категорию «Оборудование и звук», а затем «Электропитание». Опция «Максимальная производительность» будет находиться в разделе «Дополнительные схемы», для активации достаточно ее выбрать.

Чтобы удалить режим максимальной производительности, потребуется снова запустить консоль PowerShell от имени администратора и выполнить следующую команду: powercfg -restoredefaultschemes

В результате режим будет деактивирован и станет недоступен в панели управления. При необходимости его снова можно включить для сравнения быстродействия операционной системы в различных ресурсоемких задачах.

Стоит помнить, что схема управления питанием «Максимальная производительность» недоступна, если устройство работает от аккумулятора — в этом случае операционная система автоматически переходит в энергосберегающий режим. 

Тема: Человек и компьютер
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Браузер Microsoft Edge обошел Firefox по популярности
Windows 10 вернет виджеты для рабочего стола
смотреть все
Технологии #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Замгубернатора рассказал о судьбе минеральной воды «Терсинка»
Новосибирская область стала лидером по доступности интернета в России
Прибор сибирских ученых исследует кости по принципу прочности домов
Подростки случайно убили знакомого скинутым с крыши металлоломом
Самое популярное
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 устроили шуточную демонстрацию ножа
Разработчики закроют «облегченный» PUBG
Картридж Super Mario продали за рекордные деньги
Навальный отверг предложенное лечение
Обсуждение (0)
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

alex-daredevil

Мне больше интересно, где в садах или на даче можно найти место для сжигания, в 50 метров от построек...

Гроза10

- Начнем с себя! - сказал директор и выписал себе премию.

Uynachalnica

Да ну?! Типа он сам всю прибыль в российские компании вкладывает? И яхты только российского производства...

great_america

Это очередной шаг кремля к развалу России.
Sibnet.Ru