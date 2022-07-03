Valve молча ухудшила консоли Steam Deck

Valve начала устанавливать вдвое замедленные твердотельные накопители в консоли Stam Deck без уведомления пользователей. Изменения коснулись моделей с 256 и 512 гигабайтами памяти.

Valve обновила страницу с конфигурацией приставок Steam Deck, после чего на ней появилась информация о том, что модели с 256 и 512 гигабайтами памяти получат накопители PCIe Gen 32 вместо PCIe Gen 34. Цена консолей осталась прежней.

По заверениям разработчиков они не заметили ухудшения в ходе тестирования и не увидели разницы в игровой производительности несмотря на применение вдвое медленного накопителя.

Российские игроки лишатся консолей Xbox

Steam Deck — портативная консоль от Valve, позволяющая запускать игры, представленные в библиотеке Steam. Фактически это полноценный портативный игровой компьютер, с мощным процессором, видеокартой и соответствующим программным обеспечением.