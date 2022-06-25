Российские игроки лишатся консолей Xbox

Microsoft расформировала местное подразделение Xbox и уволила всех сотрудников. Российским игрокам больше не будут продавать консоли Xbox Series X и S, а также подписки.

На следующей неделе компания объявит об окончательном уходе с российского рынка, пишет GameMAG.ru со ссылкой на инсайдерские источники. Microsoft также остановит гарантийное обслуживание приставок, предполагает издание.

Поставки приставок прекратились еще в начале марта, когда компания впервые объявила об ограничительных мерах. Вместе с этим Microsoft прекратила генерировать карточки и коды подписок Xbox Live Gold и Xbox Game Pass для российских пользователей.

Пользователи из России смогут приобретать только консоли, которые будут ввозиться в страну исключительно по механизмам параллельного импорта, при этом подписки придется оформлять через магазины и аккаунты иностранных регионов.