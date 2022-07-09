Как ускорить Windows с помощью обычной флешки

Windows кэширует данные и хранит их на жестком диске, чтобы оперативно использовать в случае запроса со стороны системы. Пользователи традиционных HDD могут почти вдвое ускорить работу с кэшем благодаря обычной флешке.

Для этого нужно подключить накопитель к компьютеру (желательно использовать флешку и порт USB 3.0 — они быстрее), открыть «Этот компьютер», перейти в свойства съемного диска и кликнуть на вкладке «ReadyBoost».

Здесь нужно установить маркер «Использовать это устройство», размер кэша выставить максимальный и согласиться с изменением нажатием ОК. Зарезервированное место нельзя будет использовать для хранения файлов — оно будет отдано системе.

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Разработчики из Microsoft анонсировали ускорение ReadyBoost загрузки системы и программ в десять раз, это достигается тем, что скорость передачи данных USB-накопителей может быть больше скорости HDD, следовательно, и кэш загружается быстрее.

Для достижения лучшего эффекта рекомендовано использовать накопители USB 3.0 объемом больше установленной на компьютере оперативной памяти.