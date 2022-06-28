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Эксперт указал на преимущества Linux перед Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Ноутбук Microsoft Surface 3
Фото: © Bram Van Oost / Unsplash License

Пиратские Windows и сборки операционной системы угрожают безопасности данных, а отечественные дистрибутивы на основе Linux обеспечивают высокий уровень конфиденциальности, сообщил инженер IT-компании CorpSoft24 Михаил Сергеев.

Нелегальная копия Windows может передавать данные пользователей третьим лицам, подключать компьютер к ботнет сети для осуществления DDos-атак, рассылать спам и нанести вред хранящейся информации, рассказал Ferra.ru Сергеев.

Специалист считает, что у дистрибутивов Linux есть явное преимущество, ведь они сертифицированы ФСТЭК и ФСБ, что гарантирует проверку этих ОС на осуществление должного уровня конфиденциальности.

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Однако, как отметил эксперт, полноценно заменить Windows Linux не сможет. Это связано с тем, что большое количество программ и игр не совместимы с этими операционными системами, но они подойдут для работы, например, создания серверов с базами данных.

Корпорация Microsoft запретила скачивание операционных систем Windows и их обновлений для российских пользователей 19 июня, что привело к повышению ажиотажа на загрузку пиратских сборок ОС и поиск альтернативных методов активации.

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GammiPluh

Так это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.

pepelmetal

Да пусть заявляют сколько им влезет

mogaleksej

кредитор не "жалаеть" брать деньги у должника .... и по сему "объявляет" последнего "банкротом"

Nik3316

"Бумагу белую не делаем и ленты для кассовых аппаратов."...уже давно делаем, очнись)т.е. если сейчас...