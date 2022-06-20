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Человек и компьютер

Системы Windows посчитали опасными для пользователей

Источник:
«Говорит Москва»
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Терминал Linux
Фото: Gabriel Heinzer / Unsplash License

Компьютеры под управлением Windows в скором времени могут стать открыты для хакерских атак из-за запрета Microsoft на загрузку и обновление операционной системы для российских пользователей.

Запрет Microsoft приведет к тому, что компьютеры россиян под управлением Windows с течением времени будут все более открыты для вирусных атак, сообщил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Он отметил, что избежать угрозы со стороны переставшей обновляться операционной системы поможет переход на отечественные ОС на базе Linux. По мнению Клименко, они работоспособны и вызывают неудобства только из-за непривычного интерфейса.

«Наши отечественные системы полноценны, они встают на любой компьютер и работают. Документы писать можно, почту отправлять, браузеры те же самые. Прямо сейчас можно заменить, нажав на кнопку, основная проблема в том, что пользователи инертны», — заявил Клименко.

Microsoft запретила россиянам установку Windows

В России существует более 20 дистрибутивов операционных систем на базе Linux. Они подходят для выполнения офисных нужд, но не имеют полноценной поддержки игр, продуктов Microsoft Office и некоторых других программ. Для более профессиональной работы с ОС потребуются специальные технические навыки.


Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.