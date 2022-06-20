Системы Windows посчитали опасными для пользователей

Компьютеры под управлением Windows в скором времени могут стать открыты для хакерских атак из-за запрета Microsoft на загрузку и обновление операционной системы для российских пользователей.

Запрет Microsoft приведет к тому, что компьютеры россиян под управлением Windows с течением времени будут все более открыты для вирусных атак, сообщил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Он отметил, что избежать угрозы со стороны переставшей обновляться операционной системы поможет переход на отечественные ОС на базе Linux. По мнению Клименко, они работоспособны и вызывают неудобства только из-за непривычного интерфейса.

«Наши отечественные системы полноценны, они встают на любой компьютер и работают. Документы писать можно, почту отправлять, браузеры те же самые. Прямо сейчас можно заменить, нажав на кнопку, основная проблема в том, что пользователи инертны», — заявил Клименко.

Microsoft запретила россиянам установку Windows

В России существует более 20 дистрибутивов операционных систем на базе Linux. Они подходят для выполнения офисных нужд, но не имеют полноценной поддержки игр, продуктов Microsoft Office и некоторых других программ. Для более профессиональной работы с ОС потребуются специальные технические навыки.