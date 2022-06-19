Microsoft запретила россиянам установку Windows с сайта

Российские пользователи обратили внимание на то, что попытки установки Windows 11 и Windows 10 с сайта Microsoft завершаются ошибкой,

При попытке загрузки образа диска Windows 11 (ISO) с сайта компании возникает ошибка. «Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Майкрософт», — приводи ТАСС содержание сообщения об ошибке.

Если пробовать скачать Windows 10, тоже появляется ошибка: «404 — File or Directory not found». Но, если использовать VPN, загрузка происходит.

В Microsoft пока не прокомментировали данную ошибку. В конце марта компания заявляла, что не станет приостанавливать сотрудничество с клиентами из России, а также продолжит работать с российскими школами, больницами и рядом других организаций.