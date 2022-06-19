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Microsoft запретила россиянам установку Windows с сайта

Источник:
ТАСС
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Фото: Ricardo Ricote Rodríguez / Attribution License

Российские пользователи обратили внимание на то, что попытки установки Windows 11 и Windows 10 с сайта Microsoft завершаются ошибкой,

При попытке загрузки образа диска Windows 11 (ISO) с сайта компании возникает ошибка. «Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Майкрософт», — приводи ТАСС содержание сообщения об ошибке.

Если пробовать скачать Windows 10, тоже появляется ошибка: «404 — File or Directory not found». Но, если использовать VPN, загрузка происходит.

В Microsoft пока не прокомментировали данную ошибку. В конце марта компания заявляла, что не станет приостанавливать сотрудничество с клиентами из России, а также продолжит работать с российскими школами, больницами и рядом других организаций.

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Топ комментариев

Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

pepelmetal

Странно, а русских танков и солдат даже остановиться не попросили

pepelmetal

А кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?

urbasik

Профилактика оборудования должна длиться не менее одного года.