Спрос на пиратский Windows значительно вырос

Пользователи из России стали активно искать способы активации Windows после приостановки деятельности Microsoft в стране. Выросло количество запросов в сети с поиском альтернативных способов загрузки и установки продуктов компании.

По данным сервиса Google Trends, количество запросов пользователей, связанных с активацией и скачиванием операционной системы Windows 10, выросло почти в четыре раза. А желающих скачать пиратский Exсel и Windows 11 стало больше в семь раз.

Статистика Yandex Wordstat другая, она показывает, что количество запросов на активацию Windows в этом месяце возросло на 5 тысяч и составляет 122 тысячи. В июне прошлого года данным вопросом интересовались 172 тысячи пользователей.

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Желающих скачать Windows с торрента в июне стало больше на 8 тысяч — 144 тысячи. В прошлом году, по данным Wordstat, количество подобных запросов снижалось в летний период.

С начала марта Microsoft прекратила продажи и поддержку своих продуктов в России из-за ситуации на Украине, с 19 июня скачивание операционных систем с официальных ресурсов стало невозможным без VPN. Президент корпорации Брэд Смит заявил, что компания продолжит сворачивать бизнес пока «не останется почти ничего, или вообще ничего».