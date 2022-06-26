Microsoft планирует полный уход с российского рынка

Корпорация Microsoft планирует уменьшать присутствие на российском рынке вплоть до полного ухода из страны. Пока неизвестно, коснется ли это распространения операционных систем Windows.

«Что касается России, то мы все сильнее сокращаем свой бизнес и будем это делать до тех пор, пока, в конце концов, не останется почти ничего, или вообще ничего», — сообщил президент Microsoft Брэд Смит в интервью Washington Post. Российским сотрудникам при этом окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Эксперт рассказал как обновить Windows в условиях санкций

С начала марта Microsoft приостановила продажи и поддержку продуктов в России в связи со спецоперацией на Украине и введенными против российских компаний санкциями. С 19 июня корпорация заблокировала скачивание и обновление операционных систем Windows для россиян.