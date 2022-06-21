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Польского футболиста исключили из сборной из-за перехода в «Спартак»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФК «Локомотив»

Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус исключен из сборной Польши, его не будут вызывать на сборы и не включат в заявку на чемпионат мира в Катаре, сообщается на сайте польской футбольной федерации.

Главный тренер национальной команды Чеслав Михневич пообщался с Рыбусом и уведомил его, что «в связи с его нынешним клубным положением он не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды».

Михневич не будет включать Рыбуса в список игроков, которые отправятся на чемпионат мира в Катар. Сам футболист отказался от комментариев.

Рыбус стал игроком «Спартака» 11 июня. Соглашение с 32-летним защитником подписано до конца июня 2024 года. До прихода в «Спартак» поляк пять лет отыграл за московский «Локомотив». За сборную Польши играет с 2009 года. В составе национальной команды он провел 66 матчей и забил два гола.

«Нет ничего позорнее, чем прикрываться «благом семьи» ради больших денег. И это кровавые деньги. Надеюсь, он больше никогда не сыграет за сборную Польши», — заявлял заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

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