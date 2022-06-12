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Кудряшов нокаутировал Вагабова на 45‑й секунде поединка

Источник:
Sibnet.ru
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Боксер Дмитрий Кудряшов нокаутировал бойца смешанного стиля (ММА) Вагаба Вагабова в полуфинальном поединке Гран-при лиги Pravda в тяжелом весе.

Нокаут был зафиксирован на 45-й секунде поединка. «45 секунд — это быстро? Долго. Растянул бой. Хотели побыстрее закончить, чтоб было меньше разговоров. А то лучшие боксеры ММА бьют худших боксеров. Все что нужно было доказать мы доказали в квадрате», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Кудряшова.

В финале соревнований он встретится с Вячеславом Дациком. Кудряшову 36 лет. На его счету 25 побед (24 нокаутом) и пять поражений.

Вагабов его ровесник. Он потерпел первое поражение на профессиональном ринге при трех победах (одна нокаутом). Больше известен по выступлениям в смешанных единоборствах, где на его счету 28 побед, одно поражение и одна ничья. Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе.

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