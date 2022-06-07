Повышен возрастной ценз в фигурном катании

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о повышении минимального возраста спортсменов для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

За повышение возрастного ценза проголосовало 100 членов конгресса, против — 16, два человека воздержались.

«86% опрошенных выступили за поднятие возрастного ценза. Основными причинами для того стали предотвращение травм, удлинение карьер, улучшение имиджа спорта», — заявил председатель комиссии спортсменов олимпийский чемпион Эрик Редфорд.

В следующем сезоне возрастной ценз останется прежним, в сезоне 2023/24 составит 16 лет, а в сезоне 2024/25 — 17 лет.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет.