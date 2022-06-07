НАВЕРХ

Повышен возрастной ценз в фигурном катании

Источник:
Sibnet.ru
150 0
Фото: © Олимпийский комитет России

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о повышении минимального возраста спортсменов для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

За повышение возрастного ценза проголосовало 100 членов конгресса, против — 16, два человека воздержались.

«86% опрошенных выступили за поднятие возрастного ценза. Основными причинами для того стали предотвращение травм, удлинение карьер, улучшение имиджа спорта», — заявил председатель комиссии спортсменов олимпийский чемпион Эрик Редфорд.

В следующем сезоне возрастной ценз останется прежним, в сезоне 2023/24 составит 16 лет, а в сезоне 2024/25 — 17 лет.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет.

Еще по теме
Появились слухи о переходе дочери Тутберидзе в сборную США
Фигуристы Кацалапов и Синицина решили пожениться
Фигуристка Трусова попробует себя в легкой атлетике
Валиева получила главную роль в шоу Навки
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

number10

Получается главное коварство Путина, заключается в невозможности ЕС ввести работающие санкции против...

Asd10

Коварство Путина безгранично. Как Россия. Типа ага...

karuto

Оу, спешалист? Скоро договоришься до того, что и термина потеря страны или поражение не существует. Но...

dymys

Правильно сделал, что ушел - быдло понимает лишь силу.