WhatsApp позволит редактировать сообщения

WhatsApp работает над возможностью редактирования сообщений после их отправки.

Портал WABetaInfo обнаружил в коде бета-версии WhatsApp для Android следы разработки опции редактирования отправленных сообщений. Новая функция позволит исправлять ошибки, дополнять и всячески изменять уже опубликованные и даже прочтенные сообщения.

Ожидается, что она будет доступна не только на Android, но и в остальных версиях WhatsApp. Однако пока неизвестно, в какой период после публикации можно будет отредактировать посты и будет ли вестись история изменений.

Разработчики WhatsApp впервые задумались над функцией редактирования сообщений пять лет назад и анонсировали ее в Twitter. Но через несколько дней по неозвученным причинам от нее отказались.

Опция редактирования сообщений распространена в мессенджерах и социальных сетях, например, она есть в Telegram. В текущей версии WhatsApp опубликованные сообщения можно только удалить.