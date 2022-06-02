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WhatsApp позволит редактировать сообщения

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp работает над возможностью редактирования сообщений после их отправки. 

Портал WABetaInfo обнаружил в коде бета-версии WhatsApp для Android следы разработки опции редактирования отправленных сообщений. Новая функция позволит исправлять ошибки, дополнять и всячески изменять уже опубликованные и даже прочтенные сообщения. 

Ожидается, что она будет доступна не только на Android, но и в остальных версиях WhatsApp. Однако пока неизвестно, в какой период после публикации можно будет отредактировать посты и будет ли вестись история изменений.

Разработчики WhatsApp впервые задумались над функцией редактирования сообщений пять лет назад и анонсировали ее в Twitter. Но через несколько дней по неозвученным причинам от нее отказались.

Фото: © WABetaInfo

Опция редактирования сообщений распространена в мессенджерах и социальных сетях, например, она есть в Telegram. В текущей версии WhatsApp опубликованные сообщения можно только удалить.

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