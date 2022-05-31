Беспроводные наушники в России начали массово сбоить

Российские пользователи стали массово жаловаться на сбои в работе беспроводных наушников на тематических форумах — устройства хрипят, глохнут и отключаются.

Специалисты Министерства цифрового развития и специалисты по радиочастотам подтвердили «Известиям», что в последнее время такая проблема наблюдается практически во всех крупных российских городах.

Причина сбоев — в ограниченной емкости радиочастотного диапазона 2,4 ГГц, по которому подключаются беспроводные наушники. Когда на небольшой по территории площади появляется большое количество работающих устройств, они начинают мешать друг другу.

Так, кроме наушников, на частоте 2,4 ГГц работают портативные колонки, роутеры, системы домашней сигнализации и гаджеты умного дома, количество которых в крупных населенных пунктах последние годы непрерывно растет.

В результате беспроводные устройства начинают мешать друг другу. В отличие от роутеров и сигнализаций, наушники имеют минимальную защиту от такого воздействия, поэтому их пользователи чаще всего сталкиваются с последствиями взаимных помех.

Эксперты отмечают, что решить проблему могло бы выделение дополнительных новых частот для беспроводных гаджетов. Так, в некоторых странах для бытовых устройств уже выделена новая полоса радиочастот в нижней части диапазона 6 ГГц.