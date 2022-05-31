НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Беспроводные наушники в России начали массово сбоить

Источник:
«Известия»
357 0
Фото: © Sibnet.ru

Российские пользователи стали массово жаловаться на сбои в работе беспроводных наушников на тематических форумах — устройства хрипят, глохнут и отключаются.

Специалисты Министерства цифрового развития и специалисты по радиочастотам подтвердили «Известиям», что в последнее время такая проблема наблюдается практически во всех крупных российских городах.

Причина сбоев — в ограниченной емкости радиочастотного диапазона 2,4 ГГц, по которому подключаются беспроводные наушники. Когда на небольшой по территории площади появляется большое количество работающих устройств, они начинают мешать друг другу.

Так, кроме наушников, на частоте 2,4 ГГц работают портативные колонки, роутеры, системы домашней сигнализации и гаджеты умного дома, количество которых в крупных населенных пунктах последние годы непрерывно растет.

В результате беспроводные устройства начинают мешать друг другу. В отличие от роутеров и сигнализаций, наушники имеют минимальную защиту от такого воздействия, поэтому их пользователи чаще всего сталкиваются с последствиями взаимных помех.

Эксперты отмечают, что решить проблему могло бы выделение дополнительных новых частот для беспроводных гаджетов. Так, в некоторых странах для бытовых устройств уже выделена новая полоса радиочастот в нижней части диапазона 6 ГГц.

Еще по теме
Глава Nokia спрогнозировал отказ человечества от смартфонов
Microsoft выпустит крошечный Xbox для потоковых игр
Xiaomi выпустила компактную электронную книгу
Xiaomi представила доступные наушники с продвинутым шумоподавлением
смотреть все
Хайтек #Гаджеты
Как сделать
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
31.05.22, 17:52
489
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
1534
0
Как сохранить сайт в PDF
Простой способ сохранить веб-страницу через опцию печати
28.05.22, 21:21
2426
2
Как создать виртуальный жесткий диск в Windows
Виртуальный жесткий диск удобен тем, что сам диск и данные, хранящиеся на нем, можно просто перенести на другой компьютер путем копирования одного файла
15.05.22, 14:17
4585
2
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
Зная простые сочетания клавиш, можно использовать базовые функции веб-обозревателя без необходимости открывать настройки и искать нужный пункт
20.04.22, 11:14
7078
0
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
7859
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
8096
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
12748
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
11244
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
15465
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Григорьев-Апполонов обвинил Матвиенко в неспособности написать хит
«Ашан» прокомментировал продажу водки по акции «Все лучшее — детям»
Wildberries снова изменил условия возврата товаров
Ученые назвали равновесный курс рубля
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.

a-hoo-hoo-not-hoo-hoo7

наверное очень вкусные польские жёлуди

Kam1kadze

Вот так вот всех жителей страны обозвала тупицами. Действительно чем ниже интеллект, тем громче оскорбления....

GammiPluh

первое время то совсем другое говорили... не удивлюсь что скоро кроме стрелкового вообще перестанут что-либо...