НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Представлена фирменная настольная лампа Xiaomi

Источник:
Gizmochina
79 0
Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила новую версию фирменной настольной лампы Mijia Desk Lamp 1S Enhanced Version. Она представляет собой улучшенную модель лампы, вышедшей на рынок в 2019 году.

Обновленная Mijia Desk Lamp 1S Enhanced предлагает улучшенный индекс цветопередачи Ra95 и более качественный свет. В частности, соотношение красного, зеленого и синего на спектральной кривой аналогично солнечному свету.

По сравнению с обычными светодиодными лампами, в фирменном устройстве Xiaomi добавлены красный и зеленый свет для контроля пикового значения синего света, что делает свет более равномерным и мягким.

Лампа использует 42 светодиода с общей номинальной мощностью 9 Вт и сроком службы 25 тысяч часов. Она предлагает четыре режима освещения — чтение, компьютер, дети и фокусировка. Так, новый режим «фокусировка» мерцанием напоминает пользователям об отдыхе.

Mijia Desk Lamp 1S Enhanced умеет подключаться к приложению Mijia и системе Apple HomeKit, она также поддерживает голосовое управление XiaoAI и Siri. У нее есть физическая ручка, которая регулирует цветовую температуру и яркость света. Стоимость новинки на старте продаж — 30 долларов.

Еще по теме
Стартовали продажи новой линейки Redmi Note 11
Xiaomi выпустила телевизоры на операционной системе от Amazon
Xiaomi представила семейство смартфонов Redmi Note 11
Xiaomi выпустила компактную электронную книгу
смотреть все
Хайтек #Фишки Xiaomi
Как сделать
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
29.05.22, 11:40
1483
0
Как сохранить сайт в PDF
Простой способ сохранить веб-страницу через опцию печати
28.05.22, 21:21
2304
2
Как создать виртуальный жесткий диск в Windows
Виртуальный жесткий диск удобен тем, что сам диск и данные, хранящиеся на нем, можно просто перенести на другой компьютер путем копирования одного файла
15.05.22, 14:17
4566
2
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
Зная простые сочетания клавиш, можно использовать базовые функции веб-обозревателя без необходимости открывать настройки и искать нужный пункт
20.04.22, 11:14
7062
0
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
Как установить актуальное приложение «Сбербанк Онлайн» на смартфон и сохранит ли программа работоспособность?
13.04.22, 22:23
8624
5
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
7839
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
8079
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
12732
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
11223
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
15445
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
Россиянам отключили «старое» приложение AliExpress
RuStore и NashStore: в чем отличия?
«Ашан» прокомментировал продажу водки по акции «Все лучшее — детям»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

nicollaich

«Вместо того чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ», — написал...

Alhazred

Самоходный дед на перфокартах ))) Так его в штатах называют

Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.

ecima

Крысы первые бегут с тонущего корабля!