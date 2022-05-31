Представлена фирменная настольная лампа Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила новую версию фирменной настольной лампы Mijia Desk Lamp 1S Enhanced Version. Она представляет собой улучшенную модель лампы, вышедшей на рынок в 2019 году.

Обновленная Mijia Desk Lamp 1S Enhanced предлагает улучшенный индекс цветопередачи Ra95 и более качественный свет. В частности, соотношение красного, зеленого и синего на спектральной кривой аналогично солнечному свету.

По сравнению с обычными светодиодными лампами, в фирменном устройстве Xiaomi добавлены красный и зеленый свет для контроля пикового значения синего света, что делает свет более равномерным и мягким.

Лампа использует 42 светодиода с общей номинальной мощностью 9 Вт и сроком службы 25 тысяч часов. Она предлагает четыре режима освещения — чтение, компьютер, дети и фокусировка. Так, новый режим «фокусировка» мерцанием напоминает пользователям об отдыхе.

Mijia Desk Lamp 1S Enhanced умеет подключаться к приложению Mijia и системе Apple HomeKit, она также поддерживает голосовое управление XiaoAI и Siri. У нее есть физическая ручка, которая регулирует цветовую температуру и яркость света. Стоимость новинки на старте продаж — 30 долларов.