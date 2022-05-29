Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10

Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, когда пользователи пополняют корзину и папку загрузок . И со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места. Функция автоматического контроля памяти может самостоятельно очищать систему.

Для активации контроля памяти нужно перейти в параметры системы (Win+I), в списке слева выбрать «Память» и перевести ползунок вверху страницы в активное положение. После этого можно настроить автоматическую очистку системы, нажав на «Настроить контроль памяти или запустить его».

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В настройках можно выбрать периодичность активации контроля памяти. Он может запускаться, когда на компьютере осталось мало свободного места, ежедневно, еженедельно или раз в месяц. Присутствует функция немедленного освобождения пространства.

Можно выбрать периодичность очистки корзины и папки загрузок и разрешить удаление неиспользуемых временных данных, это позволит стереть файлы, чье местоположение неизвестно обычному пользователю.