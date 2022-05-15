Как создать виртуальный жесткий диск в Windows

Виртуальный жесткий диск — это файл с разрешением vhd или vydx, распознаваемый системой как накопитель. Он удобен тем, что сам диск и данные на нем можно просто перенести на другой компьютер путем копирования одного файла.

Для создания виртуального жесткого диска нужно нажать WIN+R, в появившемся окне ввести «diskmgmt.msc» (без кавычек) и нажать ОК. В открывшемся окне «Управление дисками» перейти в меню «Действие» и выбрать «Создать виртуальный жесткий диск».

Мастер настройки пошагово проведет по всем этапам создания, далее указать расположение файла, формат, тип и размер диска. После этого в «Управлении дисками» появится новый диск.

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Чтобы накопитель распознала система, нужно кликнуть по нему правой кнопкой мыши, выбрать «Инициализировать диск» и нажать ОК. После чего кликнуть опять, выбрать «Создать простой том», указать размер тома, параметры форматирования и букву диска.

По завершении настроек виртуальный диск будет распознаваться системой как физический накопитель, а для переноса данных достаточно скопировать файл vhd на другой компьютер, запустить «Управлении дисками», выбрать «Действие» и «Присоединить виртуальный жесткий диск».