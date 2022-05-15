НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Как создать виртуальный жесткий диск в Windows

Источник:
Sibnet.ru
203 0
Вскрытый жесткий диск
Фото: benjamin lehman / Unsplash License

Виртуальный жесткий диск — это файл с разрешением vhd или vydx, распознаваемый системой как накопитель. Он удобен тем, что сам диск и данные на нем можно просто перенести на другой компьютер путем копирования одного файла.

Для создания виртуального жесткого диска нужно нажать WIN+R, в появившемся окне ввести «diskmgmt.msc» (без кавычек) и нажать ОК. В открывшемся окне «Управление дисками» перейти в меню «Действие» и выбрать «Создать виртуальный жесткий диск».

Мастер настройки пошагово проведет по всем этапам создания, далее указать расположение файла, формат, тип и размер диска. После этого в «Управлении дисками» появится новый диск. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВыпущен «одноразовый» жесткий диск  

Чтобы накопитель распознала система, нужно кликнуть по нему правой кнопкой мыши, выбрать «Инициализировать диск» и нажать ОК. После чего кликнуть опять, выбрать «Создать простой том», указать размер тома, параметры форматирования и букву диска. 

По завершении настроек виртуальный диск будет распознаваться системой как физический накопитель, а для переноса данных достаточно скопировать файл vhd на другой компьютер, запустить «Управлении дисками», выбрать «Действие» и «Присоединить виртуальный жесткий диск».

Еще по теме
Поддельное приложение Сбербанка попало в топ App Store
Android 13 ограничит установку приложений из неизвестных источников
Обновление Windows сломало популярные приложения
Карты Google помогут ощутить атмосферу места
смотреть все
Хайтек #Софт #Как сделать
Как сделать
Как создать виртуальный жесткий диск в Windows
15.05.22, 14:17
204
0
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
Зная простые сочетания клавиш, можно использовать базовые функции веб-обозревателя без необходимости открывать настройки и искать нужный пункт
20.04.22, 11:14
5901
0
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
Как установить актуальное приложение «Сбербанк Онлайн» на смартфон и сохранит ли программа работоспособность?
13.04.22, 22:23
7111
5
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
5730
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
6917
3
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
6550
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
6963
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
11737
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
10300
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
14181
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Определились первые финалисты Евровидения-2022
Банкам посоветовали использовать западный курс рубля
Новый драйвер AMD резко повысил производительность игр
Отсутствие России на «Евровидении» назвали сумасшествием
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ponhik78

Ты коммунальщикам тоже самое говоришь когда они тебя за неуплату отключить пытаются?)))

karuto

Режиссер посветовал выбросить телевизор, по которому его показывали. Молодец.

urbasik

Не хотят Рейх возрожденный терять..Сколько сил и времени на него потрачено.

VALGOR

Как это связано с поставками электроэнергии финнам? Или финны думают раз в НАТО вступают, значит и за...