AMD официально анонсировала процессоры Ryzen 7000

AMD анонсировала процессоры Ryzen 7000 и поддерживающие их материнские платы на Socket AM5. При разгоне новинка может выдавать частоту 5,5 ГГц.

На мероприятии Computex 2022 AMD представила новую линейку процессоров на архитектуре Zen 4. Ryzen 7000 построены с использованием 5-нм техпроцесса и имеют 16 ядер с частотой 5 ГГц. Представители компании традиционно не рассказали о ценах и моделях нового чипа.

На презентации сообщили о возможности увеличения производительности Ryzen 7000 на 14%. В игре Ghostwire: Tokyo разогнанный процессор неназванной модели продемонстрировал стабильную работу с частотой 5,5 ГГц. Подробности по разгону и приросту мощности обещали сообщить на осеннем мероприятии AMD.

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По данным производителей, Ryzen 7000 на 31% быстрее отрисовывает графику, чем их конкурент — флагманский Intel Core i9-12900K. Новые процессоры позиционируются как игровые и направленные на людей, работающих с графикой.

AMD — американская компания, основанная в 1969 году. Один из крупнейших производителей центральных и графических процессоров, видеокарт, материнских плат и накопителей. Главный конкурент Intel в области разработки ЦП.