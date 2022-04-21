НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Яндекс» приостановил инвестиции в России

Источник:
Sibnet.ru
243 0
Фото: © WikiFido

Российский IT-гигант «Яндекс» приостанавливает инвестиции внутри страны и за рубежом, говорится в годовом отчете компании.

Кроме того, компания отозвала свой прогноз на текущий год. «Яндекс» прогнозировал выручку в размере 490–500 миллиардов рублей за 2022 год. Однако теперь данные цифры будут пересмотрены.

«Любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных потребительских настроений может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности», — отмечается в документе.

Также прогнозируется, что в сегменте e-commerce будут сокращаться расходы потребителей, а количество товаров может быть снижено из-за ухода международных поставщиков с российского рынка.

Кроме того, из-за приостановки торгов на Nasdaq держатели конвертируемых облигаций на сумму 1,25 миллиарда долларов со сроком погашения в 2025 году в настоящее время имеют право потребовать от компании выкупить облигации по номиналу.

Еще по теме
Названы сроки начала расчетов цифровыми рублями
Набиуллина исключила вероятность дефолта России
Российские банки остались без UnionPay
Гражданам продлили нулевые тарифы в Системе быстрых платежей
смотреть все
Экономика #Деньги #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Никита Михалков возмутился поведением Галкина и Урганта
Китай запустил железнодорожный маршрут в обход России
Сериал «Начальник разведки»: реальная история советской спецслужбы
Обсуждение (0)
О самом главном
Приметы богатства: как притянуть деньги
Христово Воскресенье: как встретить Пасху 24 апреля
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Все статьи
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

mosquito__2010

Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...

Алекс555

Сколько вони будет в мире от (демократов)

pepelmetal

Пусть лучше усилят давление в петле у себя на шее!

Uynachalnica

Ну вот те раз, а говорили: "Сэм Брук, Сэм наш гвинейский друг!"