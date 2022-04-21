«Яндекс» приостановил инвестиции в России

Российский IT-гигант «Яндекс» приостанавливает инвестиции внутри страны и за рубежом, говорится в годовом отчете компании.

Кроме того, компания отозвала свой прогноз на текущий год. «Яндекс» прогнозировал выручку в размере 490–500 миллиардов рублей за 2022 год. Однако теперь данные цифры будут пересмотрены.

«Любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных потребительских настроений может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности», — отмечается в документе.

Также прогнозируется, что в сегменте e-commerce будут сокращаться расходы потребителей, а количество товаров может быть снижено из-за ухода международных поставщиков с российского рынка.

Кроме того, из-за приостановки торгов на Nasdaq держатели конвертируемых облигаций на сумму 1,25 миллиарда долларов со сроком погашения в 2025 году в настоящее время имеют право потребовать от компании выкупить облигации по номиналу.