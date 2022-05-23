Xiaomi выпустит смартфон с камерой Leica

Компания Leica стала официальным партнером китайского производителя Xiaomi. До конца года планируется выпустить первый смартфон Xiaomi с оптикой Leica.

«Первый флагманский смартфон для поклонников фотографии, разработанный совместно двумя компаниями, будет официально представлен в июле этого года»,— сообщает пресс-служба Xiaomi.

Планируется, что немецкая Leica будет работать над оптикой камеры будущего смартфона и программным обеспечением, которое отвечает за обработку полученных фотографий на устройстве.

«В области мобильной фотографии мы предоставим потребителям исключительное качество изображения, классическую эстетику Leica, неограниченное творчество и откроем новую эру мобильных устройств», — заверил генеральный директор Leica Матиас Харш.