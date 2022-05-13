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Расистский скандал разразился в российском волейболе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Уралочка-НТМК»

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков назвал волейболистку «Уралочки-НТМК» обезьяной. В клубе решили, что речь шла о темнокожей спортсменке, и потребовали извинений.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» — выговаривал Воронков блокирующей Валерии Зайцевой во время тайм-аута в решающем матче финальной серии плей-офф чемпионата России.

«Конечно, мы рассчитываем на публичные извинения со стороны Андрея Геннадьевича перед игроком. Со стороны Федерации мы ожидаем дисциплинарную комиссию, которая отслеживает неспортивное поведение на играх нашего чемпионата», — цитирует РИА Новости позицию «Уралочки».

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола в ближайшее время рассмотрит эту ситуацию, сообщается в телеграм-канале ВФВ.

«Локомотив» выиграл пятый матч со счетом 3:2 и второй раз подряд стал чемпионом России. 

В «Уралочке» играет 21-летняя кубинка Аилама Сесе Монталво. С российским клубом она заключила контракт в 2019 году. С 2017 года волейболистка — игрок национальной команды Кубы, неоднократно признавалась лучшей доигровщицей.

Воронков — советский и российский волейболист, главный тренер мужской сборной России в 2013-2015 годах. 54-летний специалист тренирует калининградский «Локомотив» с 2018 года, до этого работал с «Кузбассом», «Локомотивом» (Новосибирск) и «Динамо» (Краснодар).

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