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Apple после 20 лет производства прекратила выпуск iPod

Источник:
Sibnet.ru
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iPod второго поколения
Фото: Cartoons Plural / Unsplash License

Apple прекратила производство мультимедийных проигрывателей iPod touch, это последнее устройство линейки iPod, присутствовавшей на рынке более 20 лет. 

На официальном сайте Apple сообщается, что поставки iPod touch пока продолжатся, но он будет доступен для покупки только в официальных магазинах или онлайн. Последнее обновление устройство получило в 2019 году. 

«Музыка всегда была частью нашего ядра в Apple, и доведение ее до сотен миллионов пользователей так, как это сделал iPod, повлияло не только на музыкальную индустрию — оно также изменило то, как музыку ищут, слушают и делятся ею», — сообщил старший вице-президент Apple Грег Джосвяк.

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Он отметил, что весь опыт разработки iPod интегрирован в современные продукты Apple — от iPhone до Apple Watch и HomePod mini. И технологии, использованные в плеере, можно обнаружить на Mac, iPad и Apple TV. Apple Music, по словам вице-президента, обеспечивает лучшее в отрасли качество звука.

Apple представила iPod в октябре 2001 года. Это было первое портативное устройство компании, до того занимавшейся производством только компьютеров. За 20 лет гаджеты неоднократно признавались наиболее простыми и удобными mp3-плеерами и стали одними из самых узнаваемых на рынке.

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