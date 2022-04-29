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WhatsApp добавит подключение второго смартфона к аккаунту

Источник:
Sibnet.ru
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Лого WhatsApp на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

WhatsApp работает над новой функцией регистрации смартфонов в качестве компаньона. Она позволит подключать к одному аккаунту одновременно несколько устройств.

При попытке войти в аккаунт WhatsApp на другом смартфоне мессенджер предложит добавить его в список компаньонов для уже активированного клиента, сообщает WABetaInfo

Авторизация на новом устройстве не потребует смс-кода, а будет происходить по аналогии с веб-версией — сканированием штрихкода на основном устройстве. Пока неизвестно максимальное количество смартфонов, подключенных к одному аккаунту таким образом.

В текущей версии единственная возможность войти в аккаунт WhatsApp на нескольких смартфонах — это использование веб-версии. Последнее обновление позволяет подключить к одному аккаунту до четырех браузерных клиентов.

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