WhatsApp работает над новой функцией регистрации смартфонов в качестве компаньона. Она позволит подключать к одному аккаунту одновременно несколько устройств.

При попытке войти в аккаунт WhatsApp на другом смартфоне мессенджер предложит добавить его в список компаньонов для уже активированного клиента, сообщает WABetaInfo.

Авторизация на новом устройстве не потребует смс-кода, а будет происходить по аналогии с веб-версией — сканированием штрихкода на основном устройстве. Пока неизвестно максимальное количество смартфонов, подключенных к одному аккаунту таким образом.

В текущей версии единственная возможность войти в аккаунт WhatsApp на нескольких смартфонах — это использование веб-версии. Последнее обновление позволяет подключить к одному аккаунту до четырех браузерных клиентов.