Android 13 будет быстрее в играх

Android 13 будет получать информацию о загрузке в играх, что поможет избавиться от зависаний, оптимизировать работу устройств и ускорить работу приложений.

Исследователь и журналист Мишаал Рахман сообщил в блоге Esper, что обнаружил новый метод setGameState в GameManager API. Он представляет собой встроенный в операционную систему игровой режим, оптимизирующий работу процессора и ОЗУ в зависимости от загрузки в играх.

Разработчики смогут настроить игры таким образом, чтобы во время запуска и загрузки текстур они запрашивали у системы максимум возможностей процессора и оперативной памяти, это поможет ускорить запуск приложений и сделать переходы в играх более плавными.

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Загрузка ресурсов — самый требовательный процесс в современных играх и подобный подход позволит значительно их ускорить и избавиться от зависаний без использования программ для оптимизации системы.

Официальный релиз Android 13 запланирован на 10 мая. Он состоится в рамках презентации Google I/O. Стабильная версия операционной системы может выйти уже в июне.