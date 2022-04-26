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Android 13 будет быстрее в играх

Источник:
Sibnet.ru
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Человек играет на смартфоне
Фото: Onur Binay / Unsplash License

Android 13 будет получать информацию о загрузке в играх, что поможет избавиться от зависаний, оптимизировать работу устройств и ускорить работу приложений.

Исследователь и журналист Мишаал Рахман сообщил в блоге Esper, что обнаружил новый метод setGameState в GameManager API. Он представляет собой встроенный в операционную систему игровой режим, оптимизирующий работу процессора и ОЗУ в зависимости от загрузки в играх.

Разработчики смогут настроить игры таким образом, чтобы во время запуска и загрузки текстур они запрашивали у системы максимум возможностей процессора и оперативной памяти, это поможет ускорить запуск приложений и сделать переходы в играх более плавными.

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Загрузка ресурсов — самый требовательный процесс в современных играх и подобный подход позволит значительно их ускорить и избавиться от зависаний без использования программ для оптимизации системы.

Официальный релиз Android 13 запланирован на 10 мая. Он состоится в рамках презентации Google I/O. Стабильная версия операционной системы может выйти уже в июне.

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GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.

nicollaich

Хорошо надувать щёки за чужие денежки.