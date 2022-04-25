Xiaomi анонсировала бюджетный универсальный геймпад

Xiaomi анонсировала геймпад Xiaomi Gamepad Elite Edition. Он совместим с компьютерами, Android-устройствами, смарт-телевизорами, сервисами облачного гейминга и Steam.

Геймпад выполнен в эргономичном стиле, таким образом, чтобы было удобно дотягиваться до всех кнопок. Триггеры (передние кнопки под указательными и средними пальцами) поддерживают плавное нажатие, а на рукоятях джойстика под безымянными пальцами имеются дополнительные клавиши, сообщает IT Home.

Крестовина в виде «шляпки», что упрощает ввод промежуточных диагональных команд. По заверению производителя кнопок A, B, X, Y хватит не менее, чем на миллион нажатий.

В ручках встроены моторчики, отвечающие за виброотклик. Драйвера поддерживают все платформы облачного гейминга и операционные системы смарт-ТВ, Windows и Android, что дает возможность включить виброотдачу в любых играх, где это предусмотрено.

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Сопряжение с устройствами происходит посредством Bluetooth Low Energy 5.0+2.4 G. Разработчики утверждают, что Xiaomi Gamepad Elite Edition практически не имеет задержки в передаче сигнала благодаря использованию новейших радиомодулей скандинавского производства.

Сбор средств на Xiaomi Gamepad Elite Edition на платформе Youpin стартует 27 апреля. В период краудфандинга цена составит 329 юаней (3720 рублей), после выхода на розничный рынок — 399 юаней (4512 рублей).