Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?

Тип клавиатуры отвечает за количество пропущенных букв в годовом отчете, фраги в «Танках» и спокойный сон семьи, когда ктото не отлипает компьютера.

Можно купить разноцветную, светящуюся, крутую клавиатуру, но в итоге половина клавиш не будет использоваться и она лишь отнимет место на столе. Или наоборот — не сможет справиться с задачами или быстро поломается. Выбирая клавиатуру, в первую очередь стоит разобраться, каких типов они бывают и в чем принципиальные отличия.

Мембранные клавиатуры

Самый распространенный и доступный тип клавиатур. Под клавишами у них находится резиновая прокладка и гибкая плата. При нажатии на кнопку специальная токопроводящая часть мембраны замыкает контакты и сигнал передается компьютеру.

Мембранные клавиатуры долговечны, хорошо воспринимают нажатия и обладают низким уровнем шума. Подойдут для использования в играх и для длительного выполнения офисных нужд. Они доступны и широко распространены на рынке.

Но есть и минусы. Со временем мембраны изнашиваются и начинают «пропускать» нажатия. Под кнопками скапливается пыль и иной мусор, а подсветка у таких клавиатур попросту бесполезна, так как освещает не кнопки, а подложку.

Ножничные клавиатуры

По принципу очень похожи на мембранные. В таких клавиатурах помимо резинового токопроводящего контакта (похож на мембрану, но меньше) имеются пластиковые ножки, контролирующие равномерность нажатия.

Высота клавиш у ножничных клавиатур часто меньше, чем у мембранных. Это обосновано тем, что сам механизм более компактный. Клавиатуры малошумны, хорошо воспринимают нажатия и служат довольно долго. По стоимости не сильно отличаются от мембранных и также широко представлены в магазинах.

Из-за более сложного механизма нажатия ножничные клавиатуры сложнее поддаются ремонту. При износе ножек клавиши перестают нажиматься, начинают болтаться или западать.

Такая клавиатура больше подходит для офисной работы, где нагрузка на все клавиши равномерна. Низкий профиль позволяет быстрее вводить текст. Играть на них можно, но контроль равномерности нажатий ножками может мешать геймеру, а излишнее эмоциональные нажатия на одни и те же кнопки грозят привести к поломке.

Механические клавиатуры

Каждая клавиша такой клавиатуры оснащена отдельной полноценной кнопкой, благодаря чему нажатие фиксируется уже на середине хода клавиши. Высокая скорость ввода и отличная передача тактильных ощущений от кнопок этих клавиатур способствовали их широкому распространение среди геймеров.

Механическая клавиатура служит в два раза дольше мембранной и обладает более высокой скоростью ввода. Индивидуальная конструкция кнопок позволяет встраивать в них разнообразную подсветку, освещающую каждую клавишу отдельно.

Но такие клавиатуры крайне восприимчивы к влаге, обладают большими габаритами и издают намного больше шума, чем мембранные и ножничные. Да и цена механических клавиатур заметно выше.

Как выбрать клавиатуру?

Для выполнения повседневных задач и компьютерных игр отлично подойдут как мембранные, так и ножничные клавиатуры. При выборе между ними стоит обратить внимание на формфактор — пользоваться клавиатурой должно быть прежде всего удобно.

Необходимость в приобретении механической клавиатуры появляется при увлечении киберспортом, когда от оборудования зависит успех игрока в соревнованиях. Геймерские устройства, как правило, заведомо эргономичны и ничто не мешает использовать их для офисной работы, в случае необходимости. Но могут быть неудобны с непривычки.